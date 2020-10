Halo-Labs-Aktie: Droht das Ende?

Anleger von Halo Labs haben schon seit Längerem nichts mehr zu lachen. Schon seit fast einem Jahr geht es mit den Kursen immer weiter in Richtung Süden. Allein seit Beginn dieses Jahres fiel der Wert der Aktie um mehr als 80 Prozent in die Tiefe. Eine Gegenbewegung zeichnet sich noch immer nicht am Horizont ab und mit einem Kurs von 3,3 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



