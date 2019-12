Halo Labs Aktie: Aktiv in Lesotho!

Die Aktie der Halo Labs Inc. (kurz „Halo Labs“) hat auf 3-Jahres-Sicht rund ein Drittel an Kurswert verloren – aber auf Sicht von drei Monaten heißt es ca. +56%, jeweils gemessen in Euro. Was ist da los? Nun, vielleicht kam es bei den Investoren zum einen gut an, dass Holo Labs eine Kapitalerhöhung mit mehreren Tranchen erfolgreich platzieren konnte. So hieß ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung