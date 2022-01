Halo Collective erhält örtliche Genehmigungen für das Budega™ Dispensary im NoHo Arts District von Los Angeles

Quelle: IRW Press

Alle Angaben in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben

Toronto, 15. Januar 2022 – Halo Collective Inc. („Halo“ oder „Unternehmen“) (NEO: HALO) (OTCQB: HCANF) (Deutschland: A9KN) hat heute bekannt gegeben, dass es vom Los Angeles Department of Cannabis Regulation die Genehmigung erhalten hat, den Verkauf an Erwachsene in seiner unter der Marke Budega betriebenen Verkaufsstelle im Arts District von North Hollywood ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung