Halo Collective Inc.-Aktie: Überbewertet?

Es ist für die Halo Collective Inc.-Aktie an der Nasdaq bislang ein schwaches Jahr: 17,09 Prozent hat der Titel seit dem 1. Januar eingebüßt. In den vergangenen fünf Handelstagen kletterten die Anteile jedoch um 1,08 Prozent. Im aktuellen Tagesverlauf machte die Halo Collective Inc.-Aktie bis 19:51 Uhr mitteleuropäischer Zeit ein Plus von 1,15 Prozent und stand daher bei 0,8106 USD.

