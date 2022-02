Halo Collective Inc.-Aktie: Fair bewertet?

Es ist für die Halo Collective Inc.-Aktie an der Nasdaq bislang ein schwaches Jahr: 12,04 Prozent hat der Titel seit dem 1. Januar eingebüßt. In den vergangenen fünf Handelstagen kletterten die Anteile jedoch um 7,31 Prozent hinauf. Ein sattes Plus von 8,18 Prozent stand auch am Ende des letzten Handelstages – und damit ein Schlusskurs von 0,86 USD.

In ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung