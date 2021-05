Halo Collective-Aktie: Ein trauriger Anblick!

Halo Collective hatte kürzlich gute Nachrichten für die Anleger im Gepäck. Im ersten Quartal 2021 erzielte das Cannabis-Unternehmen nach eigenen Angaben Rekordergebnisse. Die Umsätze konnten um stattliche 123 Prozent anziehen und auch mit den Gewinnen ging es im Vergleich zum Vorjahr aufwärts. Ganze 5,2 Millionen Gramm an Cannabisprodukten konnten von Januar bis März an den Mann oder die Frau gebracht werden, was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!