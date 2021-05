Halo Collective-Aktie: Das sieht interessant aus!

Halo Collective – eine Stabilisierung läuft an!

In den letzten Monaten kam das in Kanada ansässige Cannabisunternehmen (Halo Collective-Aktie) unter Druck. So ist es von 0,15 auf in der Spitze 0,048 EUR abgestürzt. Doch übergeordnet zeichnet sich eine Bodenbildungsformation ab. Natürlich ist diese noch nicht valide, denn die Oberkante der Formation ist eben in dem Bereich von etwa 0,13 bis 0,15 EUR ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung