Halo Collective-Aktie: Der nächste Knaller?

An (vermeintlichen) Sensationen mangelte es bei der Halo Collective-Aktie in der Vergangenheit nicht. Dummerweise konnte keine davon bisher für einen anhaltenden Aufwärtstrend an der Börse sorgen. Umso mehr dürften die Anleger darauf hoffen, dass dies bei den neuesten Übernahmeplänen anders laufen wird. Wie Halo kürzlich bekanntgab, bastelt man derzeit wohl an einer Übernahme der Schweizer Phytocann Holdings, die im Cannabis-Sektor… Hier weiterlesen