Halo Collective-Aktie: Die nächste Chance?

Es ist nicht so, als hätte die Halo Collective-Aktie den Bullen in den letzten Monaten keine Vorlagen für Kurssteigerungen geliefert. Es gab so einige positive Meldungen zu hören, allem voran die Zahlen aus dem ersten Quartal, wo mal eben eine neuer Umsatzrekord ausgewiesen werden konnte.

Leider nutzten die Käufer solche und andere guten Nachrichten zu keinem Zeitpunkt, um eine nachhaltige Rallye in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung