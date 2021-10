Halo Collective-Aktie: Das hatte man sich wohl anders vorgestellt!

Am 12. Oktober hat Halo Collective einen Reverse Split durchgeführt und dabei 100 alte Aktien in eine neue überführt. An den Beteiligungsverhältnissen und dem Gesamtwert der Aktiengesellschaft änderte sich jedoch nichts. Der Reverse Split diente dabei wohl vor allem der Kurspflege, da die Aktie auf diese Weise ihren Pennystock-Status loswurde. Pennystocks werden von vielen Marktteilnehmern auch als Zocker- oder Ramschaktien angesehen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



