Halo Collective-Aktie: Zurück auf Anfang!

Die Halo Collective-Aktie ist in den vergangenen Wochen wieder in südlicher Richtung gewandert und die Notierungen befinden nun genau an der Stelle, wo sie bereits Ende Oktober angesiedelt waren. Anfang November kam es zu einer kräftigen Rallye-Bewegung, die zu einer Kursverdopplung binnen drei Tagen führte. Von einem Niveau bei 1,55 kanadischen Dollar (CAD) verbesserte sich das Papier auf 3,80 CAD, schaffte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung