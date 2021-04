Halo Collective-Aktie: Was Anleger unbedingt beachten sollten!

In den vergangenen Monaten erlebten Cannabis-Aktien einen zweiten Frühling. Getrieben von den Hoffnungen um eine bundesweite Legalisierung in den USA, sowie den Aussichten auf ein billionenschweres amerikanisches Investitionsprogramm kletterte auch die Halo Collective Aktie um 55,5 % in den letzten sechs Monaten.

Cannabis Aktien zählen auch in diesem Jahr zu den Hoffnungsträgern der Investoren. Neben dem 1.400 Dollar schweren Scheck, den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung