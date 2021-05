Halo Collective-Aktie: Das Warten auf den doppelten Durchbruch hält an

Weitere Suchergebnisse zu "Synopsys":

Bei der Halo-Collective-Aktie stehen die Bullen auch weiterhin vor der Aufgabe, einen doppelten Durchbruch durch zwei gleitende Durchschnitte vollziehen zu müssen, um so am Ende doch noch die im Anschluss an das Hoch vom 11. Februar bei 0,151 Euro begonnene Abwärtsbewegung beenden zu können.

Den ersten gleitenden Durchschnitt, den es zu überwinden gilt, wird die Aktie bei 0,060 Euro erreichen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung