Halo Collective-Aktie: Vom Rausch in den Kater!

Die Halo Collective-Aktie erlebt momentan turbulente Tage. Am Montag und Dienstag dieser Woche verdoppelte sich der Kurs des Cannabisunternehmens. Gestern und heute ging es mit der Aktie jedoch wieder steil bergab. Nachdem die Halo Collective-Aktie gestern knapp über 20 Prozent an Wert verlor, ist sie auch heute Nachmittag mit rund zehn Prozent im Minus. Was steckt hinter dieser Berg- und Talfahrt?

Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!