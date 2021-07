Halo Collective-Aktie: Völlig losgelöst!

Anfang der Woche wurde die Aktie von Halo Collective noch bei einem Kurs von 0,032 Euro gehandelt. Seitdem aber haben die Papiere des kanadischen Cannabis-Produzenten einiges an Wert verloren. Am Handelsplatz Frankfurt schloss die Halo-Aktie am Donnerstag bei noch 0,028 Euro und somit mehr als zwölf Prozent niedriger. Der Kursverlauf des hochspekulativen Titels zeigt angesichts der aktuellen Nachrichtenlage vor allem eines: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!