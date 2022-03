Halo Collective-Aktie: Unverhofft kommt oft!

Ich muss gestehen, dass ich selbst schon gar nicht mehr damit gerechnet habe. Doch Akanda schaffte just heute den erfolgreichen Gang an die Börse, wobei der Preis je Aktie auf 4 US-Dollar festgesetzt wurde. Das sorgt für Mittelzuflüsse in Höhe von 16 Millionen Dollar.

Interessant ist das auch für die Halo Collective-Aktie, denn das Unternehmen hält etwas mehr als 12,6 Millionen Anteile ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung