Halo Collective-Aktie: Das Unheil nimmt seinen Lauf!

Weitere Suchergebnisse zu "MSCI World":

Die vergangene Woche entpuppte sich für die Halo Collective-Aktie als mittelschwere Katastrophe. Schon am Montag setzte sich der langfristige Abwärtstrend mit weiteren roten Vorzeichen fort. Am Donnerstag brachen dann aber endgültig alle Dämme und es ging im zweistelligen Prozentbereich in Richtung Kurskeller.

Wer da schon dachte, es könnte nicht mehr schlimmer kommen, wurde am Freitag noch einmal eines Besseren belehrt. Mit einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung