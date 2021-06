Halo Collective Aktie: Und die politische Lage?

Bekanntlich ist Halo Collective Inc. (kurz „Halo Collective”) nicht nur in Nordamerika aktiv, sondern auch im südlichen Afrika. Denn das Unternehmen will über eine Tochter namens Bophelo Bioscience & Wellness (Pty) Ltd. eine Cannabis-Plantage in Lesotho betreiben. Dazu gehört auch die Kontaktpflege mit Entscheidungsträgern – der dortige Premierminister sowie sechs Mitglieder seines Kabinetts waren wohl schon auf dem Bophelo-Gelände, wie Halo ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung