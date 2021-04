Halo Collective-Aktie: Der Trend spricht weiterhin gegen die Aktie

Die Halo-Collective-Aktie konnte sich Ende Oktober von ihren Tiefs lösen und eine fünfteilige Aufwärtsbewegung starten. Sie erreichte am 9. November bei 0,053 Euro ein erstes Hoch und wurde auch im Januar und Februar fortgesetzt, sodass der Kurs am 11. Februar in der Spitze bis auf 0,151 Euro vordringen konnte.

Seitdem bestimmen Abgaben das Bild. Sie haben in der ersten Märzhälfte ...



