Halo Collective-Aktie: Tatsächlich 95 Prozent Wertverlust!

Dass die Aktie von Halo Collective, am Montag noch ein Penny-Stock, plötzlich auf Tradegate bei mehr als zwei Euro gehandelt wird, ist leicht erklärt: Dahinter steckt ein Aktien-Reverse-Split im Verhältnis 100:1, der am Dienstag vollzogen wurde. Und doch ist der Kurs von 2,10 Euro am Nachmittag vordergründig bemerkenswert, notiert die Halo-Aktie damit umgerechnet tatsächlich rund ein Viertel über dem Schlusskurs vom ...



