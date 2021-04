Halo Collective Aktie: Spin-Off angekündigt!

Das war wahrscheinlich kein Aprilscherz: Am 1. April teilte Halo Collective Inc. (kurz “Halo Collective”) mit, dass Teile des eigenen Geschäfts in eine eigene Gesellschaft abgespaltet werden sollen. Der Planung zufolge sollen deshalb Teile der eigenen Assets aus den Bereichen Software, Geräte und geistiges Eigentum in ein eigenes Unternehmen namens „Halo Tek Inc.“ oder kurz „Halo Tek“ abgespaltet werden. Halo Tek ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!