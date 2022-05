Halo Collective-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Von bullVestor ist zu lesen, dass das Unternehmen viel höher bewertet sein müsste. Der Börsenwert soll 850 % oberhalb des Buchwertes der Aktien liegen. Die Kurse sind nämlich bereits seit einiger Zeit deutlich am Fallen. Aus charttechnischer Sicht bietet sich derzeit kein Einstieg an. Gibt es andere Investitionsgründe? In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich generell lohnt,… Hier weiterlesen