Halo Collective-Aktie: Sie bleibt sich wirklich treu!

Die Anleger sind bei der Aktie von Halo Collective wahrlich Kummer gewöhnt: Nach einem fast schon unwirklichen Aufstieg auf bis zu 0,149 Euro Anfang Februar, ist der Kurs der Cannabis-Aktie wieder massiv gefallen. 0,051 Euro standen am Dienstag zeitweilig nur noch auf dem Kurszettel der Halo-Aktie. Doch dann kam Leben in den Wert: Am Mittwoch schoben sich die Papiere auf wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung