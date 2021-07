Halo Collective-Aktie: Nicht zu verhindern!

Die Aktie von Halo Collective zeigte sich zum Wochenstart uneinheitlich. Am Handelsplatz Frankfurt legte der Cannabis-Titel leicht zu, in Stuttgart verabschiedeten sich die Papiere mit einem Minus von 1,2 Prozent bei 0,0326 Euro aus dem Handel. Was bei Halo Collective gesichert ist: Die spekulative Aktie kommt aus ihrem Tief nicht heraus, hat im vergangenen Monat rund ein Viertel an Wert eingebüßt. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!