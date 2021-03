Halo Collective-Aktie: Nicht aufzuhalten!

Der Aktie von Halo Collective ist zum Start in den Mittwochshandel in Frankfurt ein Plus von annähernd zwei Prozent auf 0,0638 Euro gelungen. Das ist allein daher von Bedeutung, da der kanadische Cannabis-Titel seinen anhaltenden Abwärtstrend zumindest vorerst gestoppt hat. Zur Erinnerung: Am 11. Februar, es ist kaum mehr als einen Monat her, da notierte die Halo-Aktie noch bei 0,149 Euro. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



