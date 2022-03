Halo Collective-Aktie: Die Marktschreier werden nicht müde!

Aus irgendwelchen Gründen sterben die Optimisten bei der Halo Collective-Aktie einfach nicht aus. Der Börsengang von Akanda brachte kurzfristig noch einmal Schwung in das Papier, welches längst in die Untiefen des Kurskellers abgetaucht ist und zuletzt in schneller Folge neue Negativrekorde aufstellen konnte.

Es dauerte nicht lang, bis Begriffe wie „Neubewertung“, „Tenbagger“ und dergleichen mehr durch das Netz jagten. In der Realität ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung