Halo Collective-Aktie: Man weiß bei ihr nie!

Rauf, runter, rauf. Die Aktie von Halo Collective erlebte am Donnerstag eine extreme Achterbahnfahrt an der Börse. Lagen die Papiere des kanadischen Cannabis-Unternehmens am Morgen noch bei 2,81 Euro und damit 15 Prozent im Plus, rutschten sie am Nachmittag in der gleichen Größenordnung bis auf 2,11 Euro in den Kurskeller. Letztlich beendete die Halo-Aktie den Tag in Frankfurt fast unverändert bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



