Halo Collective-Aktie: Leichter Anstieg vor dem Wochenende

Damit setzen die Käufer bei der Halo-Collective-Aktie zwar ein kleines Zeichen, können aber die grundlegende Schwäche der letzten Monate nicht vergessen machen. Noch immer ist der Wert in einer stabilen Abwärtsbewegung gefangen. Sie ist auf allen Ebenen vollkommen intakt und auch in der vergangenen Woche war nicht zu erkennen, dass die Käufer ernsthaft gewillt sind, an diesem Befund irgendetwas zu… Hier weiterlesen