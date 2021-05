Halo Collective-Aktie: Lage trübt etwas ein!

Halo Collective – Unterstützungen stehen infrage!

Die Bären sind weiterhin am Ruder. So ist die Halo Collective-Aktie von 0,15 EUR bis auf nun 0,05 EUR regelrecht runter geprügelt worden. In den letzten Handelstagen kam es zum Unterschreiten der Kurszone von etwa 0,055 EUR. Damit wurde von Halo Collective auch der wichtige gleitende Durchschnitt mit der Periode 200 nach unten durchschritten.