Halo Collective-Aktie: Der Kursverfall geht weiter!

Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Aktionäre von Halo Collective vom großen Ausbruch in Richtung Norden träumten. Mitte Februar konnte die Aktie des Cannabisunternehmens bei 0,15 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch erreichen und damit für neue Kursfantasien sorgen. Begleitet wurden diese von der einen oder anderen vermeintlich sensationellen Meldung.

Anfang März kam es zunächst zu einer unschönen Korrektur, doch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung