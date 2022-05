Halo Collective-Aktie: Kräftiger Ausverkauf vor dem Wochenende

Am Donnerstag hatten die Bullen ein Lebenszeichen gesendet und die Halo-Collective-Aktie in der Spitze bis auf 0,195 Euro vordringen lassen. Doch diese Gewinne wurde am Freitag sogleich wieder mitgenommen. Im Tief gab der Kurs bis auf 0,154 Euro nach und beendete den Handel nur geringfügig besser. Noch nicht erreicht haben die Bären damit jedoch das neue Allzeittief vom Donnerstag, das… Hier weiterlesen