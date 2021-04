Halo Collective-Aktie: Keine Überraschungen!

Die Halo Collective-Aktie verhielt sich am Montag weitestgehend so, wie man es anhand der Entwicklungen der Vorwoche erwartet hätte. Wir erinnern uns: nach einem zähen Kampf um die Linie bei 0,08 Euro ging es am Freitag bis auf 0,069 Euro abwärts und die Bullen konnten sich fürs Erste durchsetzen.

Um dem Druck von oben entgegenzuwirken, fehlen jetzt schlicht die charttechnischen Unterstützungen. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung