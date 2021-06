Halo Collective-Aktie: Keine Kaufbereitschaft im Bullenlager

Die Halo-Collective-Aktie überzeugte nur in den ersten Wochen des Jahres. Sie vollzog in dieser Zeit einen dynamischen Anstieg und drang in der Spitze am 11. Februar auf ein Hoch bei 0,151 Euro vor. Seitdem vollzieht der Wert eine Abwärtsbewegung. Sie erreichte im März den 50-Tagedurchschnitt und durchbrach ihn.

Seit dieser Zeit rennen die Bullen vergeblich gegen den gleitenden Durchschnitt an. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung