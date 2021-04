Halo Collective-Aktie: Jetzt wird es interessant!

Die Halo Collective-Aktie sendete in den letzten Tagen keine weltbewegenden Signale aus. Stattdessen verhielt das Papier sich mehr oder weniger so, wie es die Charttechnik vermuten lassen hat. Nachdem die Bullen am Widerstand bei 0,08 Euro scheiterten, bewegten die Kurse sich mehr und mehr in Richtung 0,06 Euro.

Diese Entwicklung setzte sich heute im frühen Handel fort, als die Aktionäre auf leichte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung