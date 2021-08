Halo Collective-Aktie: Jetzt kommt es darauf an!

In den letzten Handelstagen haben die Bären abermals die Kurse der Halo Collective-Aktie in Richtung des Juli-Tiefpunkts von 0,026 EUR gedrückt. Damit bleibt die Lage weiterhin uneindeutig. Es wäre nun von absoluter Wichtigkeit die 0,026 EUR zu halten. Wenn die Kurse nämlich anziehen, so würde sich ein höheres Tief ausbilden.

Wird das was mit der Bodenbildung?

Dies kommt typischerweise in einer Bodenbildungsformation vor. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung