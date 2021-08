Halo Collective-Aktie: Jetzt ist alles möglich!

Die Aktie von Halo Collective ist ein Traum für Zocker. Hätte es noch eines Beweises bedurft, spätestens in dieser Woche wäre er erbracht worden. Der Cannabis-Titel aus Kanada, am Montagvormittag zeitweilig noch mit 0,028 Euro bewertet, erreichte bis zum Nachmittag einen Kurs von 0,38 Euro. Am Dienstag wieder auf 0,033 Euro zurückgefallen, erklomm die Halo-Aktie am Mittwoch wieder die 0,038 Euro. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



