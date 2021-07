Halo Collective-Aktie: Ist der Kampf schon verloren?

Immer tiefer und kein Ende in Sicht. So oder so ähnlich ließe sich der Kursverlauf der Halo Collective-Aktie seit März recht treffend beschreiben. Trotz der einen oder anderen guten Nachricht will es den Bullen einfach nicht gelingen, wieder für neuen Auftrieb zu sorgen. Stattdessen verpasste das Papier mit einem atemberaubenden Tempo gleich mehrere charttechnisch relevante Widerstände. Das Drama begann damit, dass im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!