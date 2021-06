Halo Collective Aktie: Hoffnungsträger Akanda?

Inzwischen haben es viele Aktionäre von Halo Collective Inc. (kurz „Halo Collective“) wahrscheinlich mitbekommen: Das Unternehmen will seine Aktivitäten außerhalb der USA – genauer gesagt in Afrika und Europa – in ein eigenes Unternehmen bündeln. Konkret geht es zum einen um die Aktivitäten der Tochter „Bophelo Bioscience & Wellness Pty. Ltd.“ (kurz „Bophelo“), welche im südlichen Afrika (genauer gesagt in Lesotho) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung