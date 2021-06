Halo Collective Aktie: Geht der Plan auf?

Bei Halo Collective Inc. (kurz „Halo Collective“) könnte sich dieses Jahr zeigen, ob die Planung des Unternehmens im Hinblick auf das Afrika-Geschäft aufgeht. Denn bekanntlich hat Halo Collective eine vollständige Tochter namens Bophelo Bioscience & Wellness (Pty) Ltd. (kurz „Bophelo“), die im südlichen Afrika aktiv ist. Konkret: Bophelo baut eine Cannabis-Plantage in Lesotho auf. Halo Collective setzt dabei vor Ort auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung