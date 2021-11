Halo Collective-Aktie: In Extremen!

Die Aktie von Halo Collective bleibt sich treu – in ihren Extremen. In der vergangenen Woche noch bis auf 1,08 Euro abgestürzt, was einem zwischenzeitlichen Minus von mehr als 60 Prozent im Monatsvergleich bedeutete, legen die Papiere des kanadischen Cannabis-Produzenten seitdem wieder massiv zu. Nach einem weiteren Anstieg um 25 Prozent allein am Dienstagvormittag notierte die Halo-Aktie am Mittag zwischenzeitlich wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



