Halo Collective-Aktie: Es wird immer schlimmer!

Die Aktie des kanadischen Cannabis-Unternehmens Halo Collective befindet sich seit Anfang November in einer kräftigen Abwärtsbewegung. Zuvor hatte der Wert noch deutlich zulegen können. Von einem Niveau bei 1,55 kanadischen Dollar (CAD) stiegen die Notierungen in der Spitze bis auf 4,48 Dollar und schafften damit nahezu eine Kursverdreifachung. Und das in gerade einmal drei Tagen.

Diese Meldung hat den Kurs in die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!