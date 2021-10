Halo Collective-Aktie: Es war abzusehen!

Mit Abschlägen in Höhe von 15,5 Prozent in Frankfurt gehörte die Halo Collective-Aktie am Donnerstag klar zu den Verlierern des Tages. Wirklich überraschend kam die Kursbewegung jedoch nicht, da es an den Tagen zuvor zu größeren Kurssprüngen kam, die durch nichts zu rechtfertigen waren.

Auslöser dafür war ein Reverse Split, durch den die Aktienkurse sich nun zwar auf dem Papier in einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung