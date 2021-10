Halo Collective-Aktie: Es ist gar nichts passiert!

Was war das für eine Woche Halo Collective an der Börse: Nach einem Reverse Split der Cannabis-Aktie am Dienstag im Verhältnis 100:1, erreichten die Papiere auf der Handelsplattform Tradegate in der Spitze irrwitzige 3,40 Euro – auch umgerechnet fast das Doppelte im Vergleich zum Kurs vor der Aktienzusammenlegung. Doch die Halo-Aktie kam wieder zurück auf den Boden der Tatsachen: Ins Wochenende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



