Halo Collective-Aktie: Es geht wieder los!

Nach einem Durchhänger in den vergangenen zwei Wochen holt die Halo Collective-Aktie aktuell schon wieder zur nächsten Rallye aus. Im frühen Handel am Montag verbesserte der Titel sich um satte 12,8 Prozent. Das beförderte den Kurs von 0,07 Euro bis auf 0,084 Euro in die Höhe.

Die Bullen nehmen damit klar wieder Kurs auf zweistellige Centbeträge, die zuletzt im Februar erreicht werden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung