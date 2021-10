Halo Collective-Aktie: Es drohen neue Tiefs

Der 50-Tagedurchschnitt war für die Bullen auch im Oktober eine zu hohe Hürde. Schon im August waren die Käufer an diesem Widerstand gescheitert, sodass sich die Abwärtsbewegung unterhalb des gleitenden Durchschnitts fortgesetzt hatte. Das bisherige Tief wurde dabei am 8. Oktober bei 0,96 Euro ausgebildet. Es könnte in Kürze wieder erreicht werden.

Vermeiden können die Bullen eine derartige Entwicklung nur, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung