Halo Collective-Aktie: Es bräuchte ein Wunder!

Die Aktie von Halo Collective ist am Handelsplatz Frankfurt mit einem Abschlag von mehr als zwei Prozent auf 0,052 Euro in den Handel in die neue Börsenwoche gestartet. Noch ist der Wonnemonat Mai nicht ganz vorbei, doch bereits zu Beginn des letzten Handelstages lässt sich damit wohl sagen, dass er für Halo Collective und seine Anleger mit einer Enttäuschung enden wird. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung