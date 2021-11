Halo Collective-Aktie: Eine leichte Entspannung aber …

Im August und dann wieder im Oktober scheiterten die Bullen daran, die Halo-Aktie dauerhaft über ihren 50-Tagedurchschnitt ansteigen zu lassen. Die Konsequenz war in beiden Fällen ein neuer Abwärtstrend. Er verlief im Oktober besonders steil und erreichte am 27. Oktober bei 1,04 Euro ein Tief. Von diesem aus vollzieht die Aktie in den letzten Tagen einen vorsichtigen Anstieg.

