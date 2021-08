Halo Collective-Aktie: Deutlicher geht es kaum!

Die Halo Collective-Aktie bestätigte in der vergangenen Handelswoche mal wieder ihren schon seit einer gefühlten Ewigkeit aktiven Abwärtstrend. Kursverluste von knapp 12 Prozent in nur fünf Tagen sprechen eine deutliche Sprache und die Optimisten können sich weiterhin nur an Strohhalme klammern.

Da wäre etwa die Tatsache, dass die Linie bei 0,027 Euro einige Male verteidigt werden konnte. Im Chart sieht das schon ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



