Halo Collective-Aktie: Darf jetzt gezockt werden?

Mit Volldampf rauschte die Halo Collective-Aktie vor dem Wochenende in den Kurskeller und erreichte in kurzer Folge neue Tiefststände. Der vorläufige Tiefpunkt in dieser Entwicklung fand sich bei 0,012 Euro, bis Handelsschluss am Freitag ging es dann immerhin wieder bis auf 0,015 Euro aufwärts.

Der Blick auf den Chart fällt vernichtend auf. Die vergangenen sechs Monate brachten Verluste von knapp 80 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



