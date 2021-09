Halo Collective-Aktie: Daraus könnte noch was werden!

Halo Collective-Aktie: Besser als nichts?

Die Halo Collective-Aktie startete am heutigen Montag mit einem Plus von zehn Prozent in den Handel. Was sich zunächst nach einem gewaltigen Höhenflug anhört, ist letztlich aber kaum mehr als eine Gegenbewegung zu den unschönen Verlusten aus der Vorwoche. Aus Anlegersicht ist es aber natürlich dennoch erfreulich.

Die Bullen wehren sich damit erneut gegen einen Sturz des Papiers ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung